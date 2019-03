Akıncı, İstiklal Marşının Kabulünün 98. Yıl Dönümünü Kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilişinin 98.yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

GTB Başkanı Akıncı, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un mısralarında ebedileştirdiği İstiklal Marşı'nın, istiklal mücadelesinde aziz milletimizin ortak sesi olduğunu belirtti. İstiklal Marşı'nın, türlü zorluklar karşısında vatan sevgisi ve istiklal aşkıyla mücadele eden fedakar Türk milletinin ruhunu yansıttığını kaydeden Akıncı, "Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve her dizesi aziz milletimizin ruhuna ve hissiyatına tercüman olan İstiklal Marşımız, işgal altında zor günler yaşayan aziz milletimizin milli mücadele ruhuna ışık tutmuştur. 'Korkma" diyerek başlayan ve "Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal "diyerek sona eren bu eşsiz marşın her kıtası milletimizin kalbinin en derin yerinde kendine yer bulmuştur. Yaklaşık bir asır önce yazılan ama her okunuşunda milletimizin bağımsızlık sevdasını ve tutkusunu güçlü bir şekilde tekrar tekrar dile getirmesine vesile olan İstiklal Marşımızın TBMM'de kabulünün 98.yıl dönümünü kutluyor. Bu duygularla, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve bütün istiklal kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

