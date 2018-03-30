Akıncı ile Anastasiadis, 16 Nisan'da Görüşecek (1)

Akıncı ile Anastasiadis, 16 Nisan'da Görüşecek (1)

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis'in, 16 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da, akşam yemeğinde bir araya geleceği açıklandı.

Akıncı ile Anastasiadis, 16 Nisan'da Görüşecek (1)

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis'in, 16 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da, akşam yemeğinde bir araya geleceği açıklandı. İki liderin bir araya geleceği yemekte, Kıbrıs görüşmelerinin sürecinin belirleneceği ileri sürüldü. - Lefkoşa

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