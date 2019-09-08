Akıncı İHA'nın tam güç motor testi yapıldı

Akıncı İHA'nın tam güç motor testi yapıldı

Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın tam güç motor yer testi yapıldı.

08.09.2019 11:05

Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın tam güç motor yer testi yapıldı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın tam güç motor yer testini paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden Akıncı'nın test aşamasının videosunu ve çalışmalara ait fotoğrafları paylaşan Bayraktar, "Bayraktar Akıncı tam güç motor yer testi" ifadesini kullandı.

(Zöhre Alagöz/İHA)

Akıncı İHA'nın tam güç motor testi yapıldı
Kaynak: İHA
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