Akıncı: Hepimiz Sayın Rum liderden açıklık istiyoruz

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile yakın bir zamanda bir araya geleceğini belirterek, "Hepimiz Sayın Rum liderden açıklık istiyoruz. Sayın Rum lider ne istiyor? Amacı ne? Kıbrıs'ta nasıl bir gelecek öngörüyor? Farklı ortamlarda farklı söylemler dönemi artık bitmelidir" dedi.

'Barış ve Özgürlük Bayramı' kutlamaları, 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, devlet kanalı BRT'de yayınlanan konuşmasıyla başladı. Akıncı, konuşmasında, "Barış, adalet, huzur, istikrar, gelişme ve refah olsun istiyoruz. Bunu sadece kendimiz için değil, tüm ada ve bölge halkları için de istiyoruz" dedi.

Konuşmasında 'Ada'da barış ve çözüm' mesajı veren Akıncı, Rum yönetimi liderine çağrılar yaptı. Cumhurbaşkanı Akıncı konuşmasına şöyle devam etti; "(Anastasiadis) Kapalı ortamlarda bazen 'iki devlet', 'sırasında konfederasyon', bazen 'açıktan gevşek federasyon', bir başka gün 'desentralize federasyon', sonrasında 'başkanlık sistemi' yerine 'parlamenter sistem', 'dönüşümlü başkanlık' yerine 'dönüşümlü başbakanlık' söylemleriyle bulanıklık yaratmıştır.

"Savaşın ne demek olduğunu yaşayarak öğrenmiş bir kuşağa mensubuz. O nedenle sonraki kuşaklara bizim yaşadıklarımızı yaşatmak istemiyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Bizim istikrarlı duruşumuz karşısında Rum liderliğinin yalpalamaları daha nereye kadar sürecektir? Rum tarafı artık karar vermelidir. Her iki toplumun eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde yaşayacakları, aynı zamanda yetkiyi ve zenginlikleri paylaşacakları, makul bir çözümü içine sindirebilecek mi? Yoksa adanın kalıcı olarak bölünmüşlüğünü tescil etmek mi istiyor? Sayın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten talep ettiğimiz 5'li gayrı resmi toplantıda tüm bunların aydınlanması gerekmektedir" dedi.

ARADAN 45 YIL GEÇTİ

20 Temmuz 1974'ün üzerinden tam 45 yıl geçtiğini, o günlerde dünyaya gelen çocukların bugün artık 45 yaşında olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı; bu yaşta ve daha genç olan insanların, toplumun neredeyse üçte ikisine yakın bir bölümünü oluşturduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bu nedenle 20 Temmuzları ve nedenlerini irdelerken aslında toplumumuzun önemli bir bölümüne yaşamadıkları bir dönemi de anlatmış oluyoruz. Yaşamış olanlara da o günleri bir kez daha anımsatıyoruz" şeklinde konuştu.

15 TEMMUZ'UN İKİ ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Akıncı, 15 Temmuz tarihinin iki nedenle önemli olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

"15 Temmuz tarihi ise bir değil iki nedenle önemli bir gün haline geldi. 15 Temmuz 1974 tarihi, Faşist Yunan Cuntasının Kıbrıs'taki Nikos Sampson gibi işbirlikçileri ile adanın Yunanistan'a bağlanması için gerçekleştirdikleri darbenin günüdür. Öte yandan, 15 Temmuz 2016 tarihi, Türkiye'de sivil yönetime karşı girişilen başarısız askeri kalkışmanın tarihidir. 15 Temmuz 1974'te yer alan 'Enosis' amaçlı darbe, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk Mücahidi ile omuz omuza verdiği mücadele sonrasında amacına ulaşamadı. 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişimi ise Türk halkının sokaklarda tanklara karşı vücudunu siper etmesi sayesinde başarısız oldu."

ENOSİS ENGELLENDİ

Kıbrıs Türk halkının bir bütün olarak ve tüm kurumlarıyla, darbe gecesi yaşanırken Türkiye'de sivil yönetimden ve demokrasiden yana açık tavır aldığını hatırlatan Akıncı, "Bugün de en büyük arzumuz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokrasisi ve ekonomisi ile her alanda gelişmesi ve halkının en müreffeh noktaya ulaşmasıdır" diye konuştu.

Kıbrıs'ta 15 Temmuz darbesi amacına ulaşabilseydi, adanın Yunanistan'a bağlanacağının çok açık bir gerçek olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, 20 Temmuz günü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıslı Türk Mücahitlerle birlikte gerçekleştirdikleri harekatın, Enosis'i(Ada'nın Yunanistan'a bağlanması) engellediğini ve iki kesimli, eşitlik ve güvenlik içinde yaşanabilecek yeni bir alt yapı oluşturduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA