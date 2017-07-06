Akıncı: "Hedef Göz Boyama Değil, Masanın Etrafında Sonuç Odaklı Olmalı" - Crans
- İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı KTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın soruları cevaplaması CRANS-MONTANA - İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı kapsamında temaslarını devam ettiren KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,...
- İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı
KTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın soruları cevaplaması CRANS-MONTANA - İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı kapsamında temaslarını devam ettiren KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gazetecilerin sorularını cevapladı.