Akıncı: "Gün Uzun, Gün de Gece de Uzun"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bütün iyi niyetle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Gün uzun bugün. Gün de, gece de uzun" dedi.



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sabahki toplantıların tamamlanmasının ardından konferans merkezinde ayrılırken basına yaptığı kısa açıklamada, gazetecilerin "Bugün umutlu musunuz?" sorusuna, "Çalışmaya başladık. Çalışmaya devam ediyoruz. Bütün iyi niyetimizle devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Akıncı, gazetecilerin toplantının nasıl gittiğini sorması üzerine, "Gün uzun. Gün de gece de uzun" yanıtını verdi.



KKTC Cumhurbaşkanı Akını, konferansın yapıldığı merkezden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in delegasyon başkanlarına verdiği çalışma yemeğine geçti.



Kıbrıs Konferansı toplantıları, Guterres, garantörlerin de katıldığı beşli formattaki 1 saatlik toplantının ardından önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, daha sonra da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü. Kıbrıs Konferansı Toplantıları, saat 19.30, garantörlerin de yer aldığı beşli formatta yeniden başlayacak. Antonio Guturres saat 21.00'de 2 liderle birlikte bir görüşme yapacak. Guterres daha sonra tüm delegasyonların başkanlarıyla çalışma yemeğinde buluşacak. - CENEVRE