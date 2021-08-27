Akıncı gişelerinde otobüsten indirilen şüphelinin üzerinden sahte 100 liralık banknotlar çıktı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akıncı gişelerinde durdurulan otobüsten indirilen ve üzerinde sahte para bulunan bir kişiyi gözaltına aldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akıncı gişelerinde durdurulan otobüsten indirilen ve üzerinde sahte para bulunan bir kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan bir ihbarla A.A'nın piyasaya sahte para sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin kente geleceğini öğrenen ekipler, Kahramankazan'daki Akıncı gişeleri yol kontrol noktasında A.A'nın da içinde bulunduğu otobüsü durdurdu.

Yapılan aramada şüphelinin üzerinde 39 adet aynı seri numaralı 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur