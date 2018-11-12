Akıncı'dan Rum Lidere Doğal Gaz Tepkisi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Rum lider, doğal gazın, daha mantıklı, kısa mesafeli ve daha düşük maliyetli bir güzergah olan Türkiye üzerinden taşınmasına çözümden sonra bile razı değildir. Ona göre, Doğu Akdeniz enerji politikalarında Kıbrıslı Türklerin de Türkiye'nin de yeri yoktur." dedi.