Akıncı'da Yakalanan Sat'çılar Hakim Karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, ifade vermedikleri için dosyaları ayrılan 9 eski Su Altı Taarruz Birliği (SAT) mensubunun yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya şehit yakınları ve gazilerle taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Mutlu Ferik, İstanbul SAT Komutanlığında astsubay olarak görev yaptığını, olay günü tim komutanı eski yüzbaşı Özay Cödel'in emriyle Yeşilköy Askeri Havaalanı'ndan CASA tipi uçakla Akıncı Üssü'ne gittiklerini anlattı.

Görevin içeriği hakkında bilgisi olmadığını ileri süren Ferik, indiklerinde çevre güvenliği alınacağının söylediğini, ilk önce lojman nizamiyesinde, daha sonra üs nizamiyesinde nöbet tuttuğunu ifade etti.

Telefonu yanında olmadığından o gece neler olup bittiğini bilmediğini iddia eden Ferik, "Vatandaşlara ateş edilmesiyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Lojman nizamiyesinde beklerken tanımadığım bir rütbeli gelip oradaki komutanımızdan birkaç kişi istedi. Ben de daha sonra içerideki nizamiyeye geçtim." diye konuştu.

Ferik, hakkındaki FETÖ üyesi olduğu ve örgüt içinde "Murat" kod adını kullandığına ilişkin tanık beyanlarını reddetti.

Sanık eski astsubay Fatih Kaya da olay tarihinde Kuzey SAT Komutanlığında görevli olduğunu, 15 Temmuz'da eski yüzbaşı Özay Cödel'in acil görev olduğunu söylemesi üzerine birlik içinde hazırlık yaptığını anlattı.

Rutin görevlerde olduğu gibi silah ve teçhizatını alarak araçla Yeşilköy Askeri Havaalanı'na gittiğini ifade eden Kaya, askerlik hayatı boyunca daha önce hiç gitmediği Akıncı Üssü'ne indiklerini söyledi.

Akıncı Üssü'nde eski yüzbaşı Ferhat Erten'in ekibinde olduğunu belirten Kaya, savunmasına şöyle devam etti:

"Nizamiyede beklerken içeriden bir rütbeli, Erten'den 3 personel istedi. Erten'in emriyle nizamiyeyi terk ettim. Bir araca binerek büyük bir binaya gittik. Binanın girişinde bizi tam teçhizatlı askerler karşıladı. Bana binanın dış güvenliğini almam söylendi. İçeride kimlerin olduğu bilmiyordum. Gözaltına alındığımda kuvvet komutanlarının orada olduğunu öğrendim. Kimseyi derdest etmedim."

Kaya, darbe girişimine katılmadığını ve FETÖ üyesi olmadığını savunarak tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya öğle arası verildi.