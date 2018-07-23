Akıncı-Çavuşoğlu Görüşmesi - Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

KKTC'ye çalışma ziyaretinde bulunan Çavuşoğlu, ilk olarak Akıncı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Çavuşoğlu ve Akıncı baş başa görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçildi.

Yarın da Cumhurbaşkanı Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla görüşecek Çavuşoğlu, Akıncı ile ortak basın açıklaması yapacak.