Akıncı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı! Akıncı son bölüm özeti! Akıncı yeni bölümde neler olacak? (8 Ocak Cuma)

Akıncı 3. bölüm izle! Akıncı 3. bölüm tamamı izle! ATV ekranların sevilen dizisi Akıncı 3. bölüm seyret! Akıncı 3. bölüm tek parça izle! Akıncı 3. bölüm tamamı izle! Akıncı 8 Ocak 2021 son bölüm izle. 8 Ocak 2021 Cuma Akıncı son bölüm izle. Akıncı 3. bölüm tamamı izle.

AKINCI 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi'nin yer aldığı Akıncı dizisi ATV ekranlarında bu akşam 2. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 2. bölümün ardından şimdi de Akıncı 3. bölüm için araştırmalarına başladılar. Akıncı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Akıncı 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Akıncı 3. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

AKINCI 2. BÖLÜM ÖZETİ - (8 Ocak Cuma)

Türkiye'nin ilk bilimkurgu dizisi olma unvanını taşıyan ATV'nin yeni dizisi Akıncı bu akşam ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Akıncı 2. bölümü izleyiciden yine tam not almayı başardı. Akıncı, heyecan dolu yeni bölümde gemide rehin alınan masum vatandaşları kurtararak büyük heyecan yarattı! Gemideki korsanları bir bir haklayan Akıncı, Şehir hatları vapurundaki herkesi kurtarıyor. Ancak Akıncı'nın burada kendisini bekleyen tuzaktan haberi yoktur! Akıncı 2. bölümü ATV ekranlarında an itibariyle sona erdi. Diziseverler şimdi Akıncı 2. bölüm izle, Akıncı 8 Ocak yeni bölüm izle seçeneklerini araştırıyorlar. Akıncı 2. bölüm detayları haberimizin devamında sizlerle…

Köksal ve adamları, Şehir Hatları Vapurunda onlarca yolcuyu rehin alıyorlar! Cevdet'in verdiği emir neticesinde harekete geçen saldırganlar yolcuları rehin tutarken Akıncı da olaydan haberdar olur ve görevinin gereği olarak yolcuları kurtarmaya gider. Ancak Akıncı kendisini burada bekleyen tuzaktan bi haberdir. Lukas'a karşı güçlenmek isteyen Cevdet, Akıncı'yı öldürmek istese de bunu başarabilecek midir?

Gazeteci Nergis ise bir tanıtım gecesine katılır. Ama o arada Akıncı'nın da dahil olacağı bu rehine olayını öğrenince hızlıca oradan ayrılır. Polisi de geçip vapura giren Nergis, Akıncı ile bir kez daha karşı karşıya gelecektir. Kemal ise hem eylemi sonlandırmak hem de Akıncı'yı yakalamak ister!

AKINCI OYUNCULARI

Şükrü Özyıldız- Akıncı

Şükrü Özyıldız Akıncı dizisinde Akıncı lakaplı gizli kahramandır. 18 Şubat 1988 tarihinde İzmir'de doğan Şükrü Özyıldız anne tarafından Rum baba tarafından ise Karadenizlidir. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gemi makineleri mühendisliği bölümünü kazanmış daha sonra Ege Üniversitesi işletme bölümünü okumaya başlamış ve Avrupa Birliği projelerinden birisi olan Erasmus ile Portekiz'e gitmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimleri alan Şükrü özyıldız ilk dizi deneyimini 2011 yılında Derin Sular isimli dizide yaşamıştır.

Daha sonra Star TV ekranlarında Benim Hala Umudum Var dizisinde Gizem Karaca ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Kanal D ekranlarında yayınlanan Şeref meselesi dizisinde Emir karakterini oynayan Şükrü Özyıldız Star TV'de 2015'te ekrana gelen tatlı küçük yalancılar dizisinde Eren karakterine hayat vermiştir. Show TV ekranlarında 2016 yılında ekrana gelen kış güneşi dizisinde Efe Mete karakterini oynayan Şükrü Özyıldız daha sonra Çoban yıldızı dizisinde FOX TV'de Seyit karakteri ile ekrana geldi. Star TV'de yayınlanan nefes nefese dizisinde Yusuf rolünde izlediğimiz Şükrü Özyıldız 2018 yılında konuk oyuncu olarak jet sosyete dizisine katılmış ve Levent karakterine hayat vermişti. Şükrü Özyıldız Akıncı isimli dizide hangi karaktere hayat verecek şimdilik bilinmiyor.

Büşra Develi- Nergis

Büşra Develi Akıncı dizisinde Nergis rolünü canlandırıyor. Büşra Develi 1993 İzmit doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde okudu. Enbe Orkestrası İlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısı klibinde rol aldı.Büşra Develi instagram hesabı https://www.instagram.com/bsrdeveli/

2017- Ayla- Nimet,

2017-Bitmiş Aşklar Müzesi-,

2018- Hadi Be Oğlum-Leyla,

2018- Arada-Lara,

2020-Karakomik Filmler 2 Deli- Meral karakterlerini canlandırdı.

Yıldıray Şahinler Akıncı dizisinde

Yıldıray Şahinler Akıncı dizisinde Cevdet rolünü canlandırıyor. 7 Şubat 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Yıldıray Şahinler İstanbul Üniversitesi devlet konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Tiyatro kökenli bir dizi oyuncusu olan Yıldıray Şahinler ilk dizi deneyimini 1989 yılında oynadığı Ayaşlı ve kiracıları isimli dizide yaşamıştır.

Yildiray Sahinler Akinci Cevdet Daha sonra sayısız dizi ve filmde rol alan Yıldıray Şahinler İçerde, Hayat Yolunda, Ulan İstanbul, Kayıp, Avrupa Yakası, Elveda Rumeli gibi birçok dizide rol almış geçtiğimiz sezon Star TV'de yayınlanan Ufak tefek cinayetler dizisinde Mehmet karakteri ile ön plana çıkmıştır. 2019 yılında FOX TV'de yayınlanan Ferhat ile Şirin dizisinde Hüsrev karakterine hayat vermişti. Yıldıray Şahinler'in Akıncı dizisindeki rolü bakalım ne olacak.

Berrin Arısoy- Şükrü Özyıldız'ın Annesi rolünde Meryem

Akıncı'nın annesi Meryem rolünü canlandıracak olan Berrin Arısoy 1970 Ankara doğumlu olan oyuncu Berrin Arısoy Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Birçok dizi ve filmlerde amatör olarak rol aldı. İlk kez Ateş Dansı isimli dizisinde profesyonel olarak oynadı. Berrin Arısoy'un instagram hesabı https://www.instagram.com/arisoyberrin/?hl=tr Berrin Arısoy'un rol aldığı dizi filmler;

1998- Ateş Dansı,

2000- Çarli İş Başında,

2009- Zoraki Başkan,

2011- Dinle Sevgili,

2011- Üsküdar'a giderken,

2014- Kaderimin Yazıldığı Gün,

2014- Çılgın Dersane Üniversitede dizilerde rol aldı.

Ayça Erturan – Filiz

1 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğan Ayça Erturan Marmara Üniversitesi'nde radyo ve televizyon bölümünden mezun olmuştur. Pera Güzel Sanatlar'da oyunculuk eğitimleri alan Ayça Erturan birçok dizide ve filmde rol almıştır. Geçtiğimiz sezon TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol almış olan Ayça Erturan daha önce FOX TV'de yayınlanan Kadın dizisinde uzun süre oynamıştı. Evli ve Öfkeli dizisi ile Yağmurdan kaçarken dizisi en önemli ve ön planda olduğu diziler olmuştur. Bir Demet Tiyatro'da Ayça karakteri ile herkes tarafından tanınan Ayça Erturan'ın Akıncı dizisindeki performansı merak ediliyor.

Deren Talu akinci dizisinde oynayacakDeren Talu- Didem

Deren Talu Akıncı dizisinde Didem rolünü canlandıracaktır. Defne Samyeli'nin kızı olarak tanınan Deren Talu ilk dizi deneyimini Akıncı dizisi ile yaşayacak. Deren Talu, üniversite eğitimini Amerika'da Los Angeles'ta aldı. Manken olmayı isteyen Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu'nun defilesinde attı. Sık Sık magazin dünyasında adı geçen Deren Talu ilk dizisi Akıncı ile ekrana gelecek.Deren Talu Akıncı dizisinde

Akinci Orhan Tolga Tekin

Tolga Tekin Akıncı dizisinde Orhan rolünü canlandırıyor. Son olarak Bir Litre Gözyaşı dizisinde izlediğimiz Tolga Tekin Akıncı dizisinde oynayacak. 19 Mart 1973 tarihinde Ankara'da doğan Tolga Tekin Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü bitirdikten sonra bir çok tiyatroda yer almıştır. Bir Litre Gözyaşı dizisinde (Muzaffer) karakterini, Paramparça dizisinde ise (Özkan Gülpınar) rolünde oynayan Tolga Tekin Akıncı dizisine katıldı.

Tolga Tekin Akıncı dizisinde

Didem İnselel Akıncı dizisinde Aylin rolünü canlandırıyor. Didem İnselel 13 Temmuz 1976 İstanbul doğumludur. Didem İnselel Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda ve Akademi İstanbul Radyo Televizyon Bölümü'nde eğitim aldı. Didem İnselel bir çok programda sunuculuk yaptı ve dizilerde rol aldı. Didem İnselel instagram hesabı https://www.instagram.com/dideminselel/?hl=tr

Akinci Aylin Didem Inselel

Didem İnselel rol aldığı bazı dizi filmler;

2011- Sende Gitme-neşe,

2012- 6 Mantı-Leyla,

2013- Beni Böyle Sev- İnci,

2014- O Hayat Benim,

2016- Arkadaşlar İyidir-Ayşe,

2016- Sonsuz Aşk filmi,

2017- Dayan Yüreğim- İnci karakterini canlandırdı.

Sermet Yeşil- Köksal

Sermet Yeşil Akıncı dizisinde Köksal rolünü canlandırıyor. 1977 Eskişehir doğumlu olan oyuncu Sermet Yeşil sinema ve tiyatro oyuncusudur. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Ankara Devlet Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Tiyatro Anadolu'da görev aldı. Halen Eskişehir Şehir Tiyatroları oyuncularındandır. Sermet Yeşil'in instagram hesabı https://www.instagram.com/sermet/

Sermet Yeşil'in rol aldığı bazı dizi filmler;

2011- Leyla ile Mecnun,

2014- Karadayı,

2016- Gülümse Yeter- Ahmet,

2018- 8. Gün- Sermet,

2018- Çukur- Halil,

2019- Payitaht Abdülhamid dizileri bazı projeleri oldu.

Serhan Onat- Yağız

1994 İzmit doğumlu olan oyuncu Serhan Onat Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü kazandı. Deniz ve kayak tutkusu var ve hobi olarak yelkenli tekne kaptanlığı da yapmaktadır. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde devam ederken birçok tiyatro oyununda rol aldı.2014 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Murad karakteri ilk dizi tecrübesi oldu. Serhan Onat instagram hesabı https://www.instagram.com/serhanonat/

Serhan Onat'ın rol aldığı bazı dizi filmler;

2014- Muhteşem Yüzyıl- Şehzade Murad,

2015- Mayıs Kraliçesi- Bora,

2016- Bodrum Masalı- Uzay,

2017- Meryem- Berk,

2019- Kuruluş Osman- Aybars rollerini canlandırdı.

Ercü Turan- Lucas

Akıncı dizisinde Ercü Turan Lucas rolünü canlandıracak. 1978 Almanya doğumlu olan oyuncu Ercü Turan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Tümay Özokur Ajansa kayıtlıdır. Oyuncu Akıncı dizisinde önce de bazı dizi filmlerde rol aldı. Yalaza, Beş Kardeş, Korkusuzlar, Sevda Çiçeği, Dolunay dizilerinde rol aldı. ercu turan kimdir akinci dizisinde

Savaş Alp Başar- Taner

Akıncı dizisinde Taner rolünü canlandıracak olan oyuncu Savaş Alp Başar 1996 Ankara doğumlu olan oyuncu Savaş Alp Başar rol aldığı 2013 yapımı Köksüz adlı filmdeki oyunculuğu ile altın koza da umut evren oyuncu ödülü kazandı. Benim Hala Umudum Var dizisinde de rol aldı. Savaş Alp Başar'ın instagram hesabı https://www.instagram.com/savasalpbasar/ savas alp basar kimdir

1992 İstanbul doğumlu olan oyuncu Şerafettin Alakent Aydın Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden mezun oldu. Şerafettin Alakent Kimse Bilmez dizisinde rol aldı. Şerafettin Alakent instagram hesabı https://www.instagram.com/serafettinalakent/ serafettin alakent akinci dizisinde

Berrak Kuş- Hacer

1972 Ankara doğumlu olan Berrak Kuş Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini bitirdi. Kanal 1 de Tatil Sabahı programını sundu. 2016 yılında yayınlanan Kış Güneşi dizisinde ve 2020 de yayınlanan La Casa De Papel projesinde yer aldı. Berrak Kuş instagram hesabı https://www.instagram.com/berrakkus/ Berrak Kus akinci dizisinde rol alacak

Atakan Hoşgören- Murat

1999 İstanbul doğumlu olan Atakan Hoşgören Doğuş Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünde eğitim aldı. Yıldızlar Şahidim dizisinde kısa bir rol aldı. Atakan Hoşgören 5 yıl kadar Beşiktaş altyapısında basketbol oynadı. 4N1K – 2 filmdeki Ali Tekelioğlu karakterini canlandırdı. 2018'de başlayan 4N1K dizisinde rol aldı. Atakan Hoşgören instagram hesabı https://www.instagram.com/atakanhgr/ Atakan Hosgoren kimdir Akinci dizisinde

Burç Kümbetlioğlu

Akıncı dizisine konuk oyuncu olarak katılan Burç Kğmbetlioğlu 1980 Sivas doğumlu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü'nde eğitim aldı. Yüksek lisans eğitimini de tamamladıktan sonra oyunculuk dersleri aldı. İlk olarak Hanımın Çiftliği dizisinde rol aldı. Ben Onu Çok Sevdim, Çırağan Baskını, Ayla, Savaşçı, Payitaht Abdülhamid dizilerinde rol aldı. Burç Kümbetlioğlu instagram hesabı https://www.instagram.com/burckumbetlioglu/?hl=tr

Burc Kumbetlioglu akinci dizisinde rol alacak

Erkan Bektaş- Kemal

Akinci Kemal kimdir Erkan Bektaş Akıncı dizisinde Kemal rolünü canlandıracak. Akıncı dizisinde rol alan Erkan Bektaş 1972 Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk bölümü mezunudur. Aşk ve Ceza, Leyla ile Mecnun, Muhteşem Yüzyıl, Umutsuz Ev Kadınları, Sağ Salim 2, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Gülperi dizi filmlerinde rol aldı. Erkan Bektaş instagram hesabı https://www.instagram.com/erkanbekts/

Akinci Beste Muge Boz kimdir

Müge Boz Akıncı dizisinde Beste rolünü canlandırıyor. Müge Boz 1984 doğumlu. Akıncı dizisinde rol alacak olan Müge Boz Anadolu Üniversitesi'nde Sinema TV ve Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Sevda Kuşun Kanadında, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kayıt Dışı, Çatı Katı Aşk, Geçmiş Olsun bazı rol aldığı dizi filmler. Müge Boz instagram hesabı https://www.instagram.com/mugeboz/

Yılmaz Bayraktar- Cüneyt

Yılmaz Bayraktar Akıncı dizisinde Cüneyt rolünü canlandıracaktır. Akıncı dizisinde rol alacak olan Yılmaz Bayraktar 1984 doğumludur. Reklam filmlerinde rol alan oyuncu Vatanım Sensin, Çılgın Dersane Üniversitede, Tatar Ramazan, İftarlık Gazoz, Son Mektup dizi filmlerinde rol aldı. Yılmaz Bayraktar instagram hesabı https://www.instagram.com/yilmazadambayraktar/

Öykü Su Okur- Duygu

Akıncı dizisinde Duygu rolünü canlandıracak olan Öykü Su Okur Akıncı dizisinde rol alacak. Öykü Su Okur İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Öykü Su Okur Deniz Dalgıç Menajerlik şirketine bağlı çalışmaktadır. Öykü Su Okur instagram hesabı https://www.instagram.com/oykusuokur/

Arda Yeşillikçi- Emre

Arda Yeşillikçi yeni bir yıldız oyuncu. Kadir Has Üniversitesi tiyatro bölümünde eğitim aldı. Üniversitede iken umut veren oyuncu ödülü almıştır. Arda Yeşillikçi instagram hesabı https://www.instagram.com/ardayesillikci/

Jasmine Berkiş- Özlem

Jasmine Berkiş İcon Talent menajerlik şirketine kayıtlıdır. Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Opera ve Konser Şarkıcılığı Bölümü mezunudur. İlk dizisi Akıncı oldu. Jasmine Berkiş yeni bir yıldız oyuncu olacak. Jasmine Berkiş instagram hesabı https://www.instagram.com/jasmineberkis/

Selin Çuhadaroğlu- Beyza

Akıncı dizisinde rol alacak olan Selin Çuhadaroğlu Beyza rolünü canlandıracak. Selin Çuhadaroğlu İcon Talent Menajerlik şirketine kayıtlıdır. Selin Çuhadaroğlu yurt içinde ve yurt dışında bir çok tiyatro oyunculuk eğitimi almıştır. Selin Çuhadaroğlu yurtdışı ve yurtiçinde dizi film ve tiyatroda rol almıştır. Selin Çuhadaroğlu ilk kez Türkiye'de Akıncı dizisinde rol alacak. Selin Çuhadaroğlu instagram hesabı https://www.instagram.com/selincuhadaroglu/

Bilgi Aydoğmuş- Yeliz

Akıncı dizisinde Yeliz rolünü canlandıracak olan Bilgi Aydoğmuş Akıncı dizisinde rol alacak. Bilgi Aydoğmuş İcon Talent menajerlik şirketine kayıtlıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk mezunudur. Craft Oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez Akıncı dizisinde rol alacak. Bilgi Aydoğmuş https://www.instagram.com/bilgiaydogmus/

Duygu Kum–

Duygu Kum Akıncı dizisinde rol alacak. Duygu Kum ilk kez bir dizi de rol alacak. Akıncı dizisindeki bazı oyuncuların ilk projesi ve yeni yıldızlara şans veriyor. Duygu Kum dizisi instagram hesabı https://www.instagram.com/duygukum/

Efe Sorarlı- Ozan

Efe Sorarlı Akıncı dizisinde Ozan rolünü canlandıracaktır. İlk kez Akıncı dizisinde rol alacak olan Efe Sorarlı İcon Talent menajerlik şirketine kayıtlıdır. Efe Sorarlı https://www.instagram.com/efesorarli/

Can Kulan- Yücel

Akıncı dizisinde rol alacak olan Can Kulan Mimar Sinan Sahne Sanatları Bölümünden mezun olmuştur. Can Kulan oyunculuk yönetmenlik yapmaktadır. Akıncı dizisi ilk dizisi olacaktır. Can Kulan instagram hesabı https://www.instagram.com/cankulan/

Kaan Alakent- Efe

Kaan Alakent Akıncı dizisinde rol alacak. 1992 doğumlu olan oyuncu Kaan Alakent İstanbul Aydın Üniversitesi Sinema bölümü mezunudur. Akademi 35.5'ta tiyatro oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk ve sunuculuk yapmaktadır. Ağlama Anne ve Kimse Bilmez dizi filmlerinde rol aldı. Kaan Alakent instagram hesabı https://www.instagram.com/kaanalakentt/

Serena Yapaöz- Yağmur

Serena Yapaöz Akıncı dizisinde rol alacak. Genç oyuncunun ekrandaki ilk dizi macerası olacak. Sosyal medya da sevgilisi ile olan fotolarını sıkça paylaşan oyuncu Akıncı dizisinde önemli bir rolde olacak. Serena Yapaöz instagram hesabı https://www.instagram.com/serenayapaoz/

Kubilay Yılmaz

Kubilay Yılmaz'da Akıncı dizisinde rol alacak genç yeteneklerden. Kubilay Yılmaz daha önce Canevim dizisinde rol aldı. Kubilay Yılmaz Akıncı dizisinde nasıl bir rolde olacak göreceğiz. Kubilay Yılmaz İnstgram hesabı yeni bir hesap bu yüzden çok takipçisi olmasa da diziden sonra takipçisi artacaktır. Kubilay Yılmaz instagram hesabı https://www.instagram.com/thisiskubilay/