Akıncı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Akıncı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

19.03.2021 22:24 | Son Güncelleme: 19.03.2021 22:29
Akıncı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Akıncı'nın 13. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Akıncı, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Akıncı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

AKINCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akıncı Lukas'ın peşindedir ve Lukas'tan İstanbul'a gelen bir yeraltı organizasyonu hakkında bilgi alır. Acı Getirenler! Orhan bu karanlık örgüt hakkında bilgi toplamak için harekete geçer. Nergis kardeşi Yağız'dan üvey annesi Aylin'in öldürülen doktor kuzeni için polis tarafından sorgulandığını öğrenmiştir. Bu işin peşine düşer ve Aylin'le yüzleşir. Cüneyt'in etrafında ise çember daralmaya başlamıştır. Hem Akıncı hem de polis Cüneyt'in peşindedir. Cevdet ani bir kararla Londra'ya gidince Aylin, Nergis hakkındaki planını uygulamaya başlar. Bu arada Gizli Yapı'nın bütün adamları esrarengiz bir saldırı sonucunda ortadan kaldırılmıştır. İstanbul'a yeni ve çok sinsi bir düşman gelmiştir. Kimsenin hakkında bir şey bilmediği bir düşman. Nergis ise Köksal ve Aylin'in kurduğu ölümcül tuzağa doğru adım adım yaklaşmaktadır.

AKINCI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Güncel gelişmeleri öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.

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