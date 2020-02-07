Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı
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Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini yöneten ve bu kapsamda hapis cezası alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı.

07.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:48
Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini yöneten ve bu kapsamda hapis cezası alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı Ö., FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli, 4 Şubat tarihinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli Mehmet Serdar Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA
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