Türkiye'nin farklı illerinde hakimlik görevinde bulunan Gürlek, önemli davalara başkanlık yapmasıyla tanındı. 2024 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilen Gürlek, adalet sisteminin üst düzey isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Peki, Akın Gürlek kimdir? Akın Gürlek kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

1982 yılında Nevşehir'de doğan Akın Gürlek, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Hâkim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütmekteyken 01/06/2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. Akın Gürlek, evli ve 1 çocuk babasıdır.