Akın'dan Huzurevi Sakinlerine Ziyaret

Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın eşi Saliha Akın, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Huzur Evi'nde yaşayan yaşlılarla bir araya gelen Saliha Akın, onlarla sohbet ederek, taleplerini dinledi.

Akın, sık sık yaşlılarla görüşerek, onlarla sohbet ettiklerini ve tecrübelerinden faydalandıklarını belirterek, "Huzurevi sakinleri belirli günlerde değil, sürekli ziyaret edilmeli. Bizler onlarla sohbet ettiğimizde birlikte zaman geçirdiğimiz de mutlu olduklarını görüyoruz. Onların mutlu olması ise bizleri daha da fazla sevindiriyor. Büyüklerimiz bizler için çok değerli, devletimiz onları en iyi şekilde ağırlamak için gereken bütün imkanları sağlamış durumda. Biz de ziyaret ederek tecrübelerinden faydalanıyor, hayır dualarını alıyoruz." sözlerini kullandı.

Akın, yaşlılara karanfil dağıttı.

Kaynak: AA