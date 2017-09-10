Akın Çorep Giresunspor - Eskişehirspor Maçının Ardından

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Akın Çorap Giresunspor sahasında konul ettiği Eskişehirspor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Maçın ardından yeşil-beyazlı ekibin Teknik Direktörü Metin Diyadin, değerlendirmelerde bulundu. Eskişehirspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise basın toplantısına gelmedi.



Eskişehir'in bireysel olarak iyi bir takım olduğunu belirten Diyadin, "Bireysel anlamda Eskişehir iyi ancak tempo olarak biz daha iyi olduğumuzu biliyorduk. Kanatları iyi kullanmamız gerekiyordu ilk yarı çok doğru yaptık kaçırdığımız goller de var ilk yarı istediğimiz skoru aldıktan sonra ikinci yarı daha dengeli oynadık. Takım savunmasını da iyi yaptık başından sonuna kadar oyun ve gol pozisyonu anlamında üstün olduğumuz maçı kazandık. Lig devam diyor Sevinç'imizi yaşayıp yola devam edeceğiz. Her maça final maçı gibi motive olmamız gerekiyor bu işin bir anlık motive hataları farklı şeyler doğurabilir başından sonuna kadar hak ettiğimiz maçı kazandık" dedi.



Öte yandan maçın ardından düzenlene basın toplantısına takımı 3-1 yenilen Eskişehirspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın katılmadı. - GİRESUN