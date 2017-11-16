Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Diyadin Açıklaması

TFF 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak Akın Çorap Giresunspor'un teknik direktörü Metin Diyadin, mevcut durumlarını koruma adına galibiyetle dönmeleri gereken bir maç olduğunu belirtti.



Diyadin, Giresunspor tesislerinde gerçekleşen antrenman sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, üst sıralardan kopmak istemediklerini söyledi.



Ligdeki konumlarını sağlamlaştırmak adına final niteliğinde maçlar oynayacaklarını vurgulayan Diyadin, "Altınordu maçı da bunlardan biri. Genç ve dinamik bir takıma karşı oynayacağız. Bize karşı çok farklı oynayacaklar, bizim de doğru oynamamız gerekiyor. Mevcut durumumuzu koruma adına galibiyetle dönmek istiyoruz." dedi.



Diyadin, milli maç arasında iyi hazırlandıklarını ifade ederek, "Zorlu bir deplasman olacağını biliyoruz, iyi konsantre olmalıyız. İyi bir oyun sergileyip böyle bir deplasmandan galibiyetle dönmek istiyoruz." diye konuştu.



Öte yanda yeşil beyazlı ekip 19 Kasım Pazar günü oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü.