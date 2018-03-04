Akın Çorap Giresunspor'da Play-off Ümidi Sürüyor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'da kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, "Gazişehir Gaziantep karşısında aldığımız galibiyetle şeytanın bacağını kırdık ve kötü gidişata son verdik.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'da kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, "Gazişehir Gaziantep karşısında aldığımız galibiyetle şeytanın bacağını kırdık ve kötü gidişata son verdik. Yeniden play-off için ümitlendik." dedi.
Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma günü konuk ettikleri Gazişehir Gaziantep karşısında 4-1 galip geldiklerini anımsatarak, 7 maç sonra kazanmanın mutlululuğunu yaşadıklarını söyledi.
Kalan haftalarda alınacak seri galibiyetlerle play-off oynama şansı elde etmek istediklerini dile getiren Kazancıoğlu, şunları kaydetti:
"Gazişehir Gaziantep karşısında aldığımız galibiyetle şeytanın bacağını kırdık ve kötü gidişata son verdik. Yeniden play-off için ümitlendik. 9 maçımız kaldı ve bizim için her şey yeni başlıyor. Ligde yeni bir sayfa açmak, kalan haftalarda seri galibiyetler elde ederek sezonu ilk 6 içerisinde tamamlamak istiyoruz. Çok zor olduğunu biliyoruz ancak bunu başaracak güce ve kadroya sahibiz. İnşallah her şey istediğimiz gibi gelişir ve Giresun halkına büyük bir mutluluk daha yaşatırız."