Akın Çorap Giresunspor'un Yeni Teknik Direktörü Metin Diyadin Oldu
Akın Çorap Giresunspor'da teknik direktörlük görevine yeniden Metin Diyadin getirildi.
Akın Çorap Giresunspor'da teknik direktörlük görevine yeniden Metin Diyadin getirildi. Diyadin, 4 Şubat tarihinde alınan kötü sonuçların ardından Akın Çorap Giresunspor'daki görevinden istifa etmişti.
ELAZIĞSPOR MAÇI SONRASI YILMAZ VURAL'IN GÖREVİNE SON VERİLMİŞTİ
Akın Çorap Giresunspor sezona başladığı ve ikinci yarının üçüncü haftasında İstanbulspor ile oynadığı karşılaşmanın sonunda yollarını ayırdığı teknik direktör Metin Diyadin'i yeniden takımın başına getirdi. Diyadin'in istifası sonrası göreve gelen Yılmaz Vural, 3 maçta da puan alamamıştı. Elazığspor ile oynanan karşılaşma sonrasında Yılmaz Vural'ın görevine son veren yönetim göreve yeniden Metin Diyadin'i getirdi. 1.5 yıllığına sözleşme imzalayan Metin Diyadin, cuma akşamı oynanacak Gazişehir Gaziantep maçında takımın başında sahada olacak.
4 Şubat tarihinde alınan kötü sonuçların ardından Akın Çorap Giresunspor'daki görevinden istifa eden Metin Diyadin, 22 gün sonra yeniden geri dönmüş oldu.
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Küme düşmemize az kaldı. İki haftanın sonuçlarına göre durumumuz belli olur. Gazişehir ve Manisa maçlarından puan alınmazsa ver elini ikinci lig..Bu takım yedi maçta bir puan alarak tarihinin en kötü ve kepaze sonucunu aldı. Bu rezillik herkese yeter.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Nazar degdi bu takima giresun adasına gidip bir koç kesmek lazimCevap Yaz Yayından Kaldır
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2 hafta sonra tekrar Yılmaz VURAL gelir.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır