Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf tartışma yarattı
Snob Magazin'in haberine göre; Akın Akınözü, uzun bir süredir Sandra Pestemalciyan ile aşk yaşıyor. Akınözü, bugüne kadar sevgilisiyle sosyal medya hesabından hiç fotoğraf paylaşmadı.
'Sevgiyle kalın...'
Yakışıklı oyuncu, 14 Şubat'ta "Sevgiyle kalın..." notuyla kendi fotoğrafını paylaşmayı tercih etti.
Akın Akınözü'nün sevgilisiyle fotoğraf paylaşmaması, sosyal medyada "Akın Akınözü sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?" dedirtti.