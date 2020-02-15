Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?
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Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf tartışma yarattı

15.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:41
Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Snob Magazin'in haberine göre; Akın Akınözü, uzun bir süredir Sandra Pestemalciyan ile aşk yaşıyor. Akınözü, bugüne kadar sevgilisiyle sosyal medya hesabından hiç fotoğraf paylaşmadı.

'Sevgiyle kalın...'

Yakışıklı oyuncu, 'ta "Sevgiyle kalın..." notuyla kendi fotoğrafını paylaşmayı tercih etti.

Akın Akınözü'nün sevgilisiyle fotoğraf paylaşmaması, sosyal medyada "Akın Akınözü sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?" dedirtti.

Kaynak: Snob Magazin

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