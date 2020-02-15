15.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:41

Snob Magazin'in haberine göre; Akın Akınözü, uzun bir süredir Sandra Pestemalciyan ile aşk yaşıyor. Akınözü, bugüne kadar sevgilisiyle sosyal medya hesabından hiç fotoğraf paylaşmadı.

'Sevgiyle kalın...'

Yakışıklı oyuncu, 14 Şubat'ta "Sevgiyle kalın..." notuyla kendi fotoğrafını paylaşmayı tercih etti.

Akın Akınözü'nün sevgilisiyle fotoğraf paylaşmaması, sosyal medyada "Akın Akınözü sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?" dedirtti.