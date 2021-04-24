Akın Akınözü köpeğinin doğum gününü bu fotoğrafla kutladı

Mardin'de çekimleri tamamlanan 'Hercai' dizisinin Miran'ı Akın Akınözü, üç yıl önce barınaktan sahiplendiği köpeği için pasta kesti. Oyuncu kareyi Instagram'dan paylaştı. İşte detaylar...

'Hercai' dizisinin son çekim günlerinde karavanı dağıttığı iddiasıyla gündemden düşmeyen Akın Akınözü, köpeğinin doğum gününü kutladı. Oyuncu, üç yıl önce meslektaşı Şükran Ovalı'nın vesilesiyle barınaktan sahiplendiği minik dostunun, üçüncü yaşı için pasta kesti.

Köpeği için kemikten pasta yaptıran Akınözü, 'İyi ki doğdun' yazısı da koydurdu. Oyuncu, minik dostunun birinci ve ikinci yaşlarının doğum gününü de kutlamıştı. Akınözü, karavanı dağıttı iddiasını ise kabul etmediğini açıklamıştı.

Kaynak: Snob Magazin