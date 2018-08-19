Karadeniz'in En Yüksek Debili Şelalesine Turistler Akın Etti

Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisindeki Palovit Şelalesi, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Rize'nin debisi en yüksek şelalelerinden biri olan Palovit Şelalesi, Çamlıhemşin ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor. Şelaleden metrelerce uzakta olunmasına rağmen şelaleye yaklaşarak resim çektirmek isteyenler ise sırılsıklam ıslanmaktan kurtulamıyor.

RİZE'NİN DEBİSİ EN YÜKSEK ŞELALESİ

Rize'nin debisi en yüksek şelalelerinden biri olan Palovit Şelalesi, Çamlıhemşin ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor. Gür bir orman içindeki şelale, yaklaşık 15 metre yükseklikten dere yatağına dökülüyor.

SEYİR TERASINDAN ŞELALEYİ İZLİYORLAR

Şelaleden metrelerce uzakta olunmasına rağmen şelaleye yaklaşarak resim çektirmek isteyenler ise sırılsıklam ıslanmaktan kurtulamıyor. Çamlıhemşin Çat yolunun 19. kilometresindeki çeşmeden sola ayrılan dört kilometrelik yol, ziyaretçilerini Palovit Şelalesi'ne kadar götürüyor. Palovit Şelalesi'ni görmeye gelenler, yüksek yerden yapılan seyir terasından şelaleyi izleme olanağına da sahip.