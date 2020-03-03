Akın akın gelmeye devam ediyorlar
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Akın akın gelmeye devam ediyorlar

Mülteciler, Yunanistan'a geçmek için akın akın Edirne'ye gelmeye devam ediyor.

03.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:10
Akın akın gelmeye devam ediyorlar

Mülteciler, 'a geçmek için akın akın 'ye gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç, Pazarkule-Kastaines sınır kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu.


Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle Avrupa hayaliyle 'umut' yolculuğuna çıkan on binlerce mülteci akın akın Edirne'ye gelmeye devam ediyor. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ile Yunanistan Sınır Kapısı Kastanies arasında bulunan 'tampon' bölgede mülteci sayısı on binleri aştı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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