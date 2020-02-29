Akın akın gelmeye devam ediyorlar
Mültecilerin umut yolculuğu ikinci günde de devam ediyor.
Mültecilerin umut yolculuğu ikinci günde de devam ediyor. Akın akın Edirne'ye gelen mülteciler, Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan tampon bölgeye yürüyor. Sayıları düne göre en az 2 kat artan mülteci grubu, geceyi de soğuk havaya rağmen dışarıda geçirdi.
Öte yandan, mülteci grubun arasında çok fazla küçük yaşta çocuk ve kadın olması dikkat çekiyor.
(Koray Ustabaşı - Murat Delice - Erdal Can İçelli - İsmail Coşkun/İHA)
Kaynak: İHA