Akın akın gelmeye devam ediyorlar

29.02.2020 09:07 | Son Güncelleme: 29.02.2020 09:15

Mültecilerin umut yolculuğu ikinci günde de devam ediyor. Akın akın Edirne'ye gelen mülteciler, Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan tampon bölgeye yürüyor. Sayıları düne göre en az 2 kat artan mülteci grubu, geceyi de soğuk havaya rağmen dışarıda geçirdi.



Öte yandan, mülteci grubun arasında çok fazla küçük yaşta çocuk ve kadın olması dikkat çekiyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA