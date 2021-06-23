Akın akın gelmeye başladılar
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Akın akın gelmeye başladılar

Akın akın gelmeye başladılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Korona virüs pandemisi nedeniyle ara verilen charter uçuşlarının yeniden başlamasıyla ardından Trabzon'a son 1 ay içinde 25 yolcu uçağı ile Körfez ülkelerinden 2 bine yakın Arap turist geldi.

Korona virüs pandemisi nedeniyle ara verilen charter uçuşlarının yeniden başlamasıyla ardından Trabzon'a son 1 ay içinde 25 yolcu uçağı ile Körfez ülkelerinden 2 bine yakın Arap turist geldi. Son olarak bugün Ürdün'den 140 turisti taşıyan yolcu uçağı Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı.

Tüm dünyayı etkisi altına Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ara verilen dış hat uçuşlarının yeniden başlamasıyla özellikle Arap ülkelerinden Trabzon'a akın akın turist gelmeye başladı. 2020 yılı turizm sezonunda pandemi nedeniyle iş yapamayan turizmciler son bir ay içinde gelen Arap turistler ile birlikte büyük moral bulurken, Trabzon'a son 1 ay içinde Körfez ülkelerinden 25 yolcu uçağı ile 2 bine yakın Arap turist geldi. Son olarak bugün öğle saatlerinde Ürdün'den 140 turisti taşıyan yolcu uçağı Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken, yolcular çiçeklerle karşılandı. Bir haftalık tatil için gelen Arap turistler bölgenin önemli turizm merkezlerine günübirlik turlarla gezme fırsatı bulacak.

Turistleri havalimanında karşılayan TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Ragıp Pirselimoğlu, turizm sezonu ile ilgili beklentilerini dile getirerek "Turizm bölgede gerek Kültür ve Turizm Bakanlığının, gerekse seyahat acentelerimizin yoğun çalışmaları sonrasında yeniden canlanma aşamasına geldi. Ürdün'den son bir haftada gelen ikinci uçağımız. Bir uçağımız haftalık geliyordu, bu firmada bugün ilk defa ülkemize Trabzon'a geldi. Pegasus ve THY'nın direkt uçuşlarının yanı sıra özel firmaların da charter uçuşları Ürdün'den başladı. Suudi Arabistan'dan Katar'dan Kuveyt'ten uçuşlar ise 1 Temmuz'da başlayacak. Bu sezon 2019'un yüzde 80 seviyesine ulaşmayı ümit ediyoruz. 2020 sezonuna nazaran yüzde 60-70'lik bir artış bekliyoruz. 2019'un rakamlarını şu anda yakalamamız biraz zor gözükse bile en azından 2019 rakamlarının yüzde 80 seviyesine çıkmayı ümit ediyoruz. Gelenler bir haftalık gruplar. Günü birlik programları dahilinde Uzungöl, Ayder, Sümela, Ordu ve Giresun'u gezecekler" dedi. - TRABZON

Akın akın gelmeye başladılar
Akın akın gelmeye başladılar
Akın akın gelmeye başladılar
Akın akın gelmeye başladılar
Akın akın gelmeye başladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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