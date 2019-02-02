Akıma Kapıldı, Yatağa Mahkum Kaldı; Genç Zor Durumda

Elektrik akımına kapılan genç; yakınları tarafından ağır bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Hastane'de 45 gün yoğun bakım ünitesinde ölüm-kalım savaşı veren genç;hayati tehlikeyi atlattı. Ancak sağ eli ve sağ bacağı şu anda işlevini kaybetmiş durumda bulunuyor. Yatağa mahkum bir şeklide yaşamını sürdürmeye çalışan 4 aylık bebeği bulunan genç; kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

YATACAK YATAĞI DAHİ YOK

Maddi durumları yerinde olmadığı için yeterince tedavileri yapılmayan Sabri Akdemir(22), evinde yatacak yatağı dahi olmadığı için çekyat denilen oturma grubunun üzerinde yatıyor. Çok mağdur olduklarını dile getiren gencin annesi, " Şu anda çok mağdur durumdayız. Tek isteğimiz, oğlumun sağlına kavuşmasıdır. Yatağa mahkum bir şekilde hayatını sürdürüyor. Rahat bir şekilde yatması için yatağa daha ihtiyacımız var. Aynı zamanda tedavisini yaptırabilmemiz için; başta devletimizin ilgili kurumları olmak üzere hayırsever insanlardan destek bekliyoruz."dedi.

MUHTAR ADAYI SAHİP ÇIKTI

Mimar Sinan Mahalle Muhtar Adayı genç girişimci iş adamı Fatih Kahrıman, hastayı evinde ziyaret ederek; her zaman yanında olacağını söyledi. Fatih Kahrıman; 'Hastamızın durumu gerçekten içler acısı. Çok mağdur bir durumda. Bu çağda, sağlık sorunu yaşayan bu kardeşimize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Gerekli yerlere girişimlerimiz olacaktır. Mağduriyetinin giderilmesi için çalışacağız' dedi.

BEBEĞİ 4 AYLIK

Dört aylık bebeği olan acılı baba Sabri Akdemir ise, kendisine uzanacak yardım elini beklediğini; sağlına kavuşacağı güzel günlerin hayalini kurduğunu söyledi.

Kaynak: Bültenler