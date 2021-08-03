Akıma kapılan kargalar yangın çıkardı
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Akıma kapılan kargalar yangın çıkardı

Akıma kapılan kargalar yangın çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Savaştape ilçesine bağlı kırsal Bozalan Mahallesi'nde çıkan yangında meşe ağaçlarının bulunduğu 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Balıkesir'in Savaştape ilçesine bağlı kırsal Bozalan Mahallesi'nde çıkan yangında meşe ağaçlarının bulunduğu 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Bozalan Mahallesi'nde iddiaya göre yüksek gerilim hattına konan kargalar yanarak telef oldu. Kargaların yanarak düştüğü alandaki kuru otların tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. Bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangına Savaştepe Orman İşletme Şefliği bünyesindeki 5 arozöz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Savaştepe İtfaiye Amirliği araçları ile müdahale edildi.

Jandarma ekiplerinin yanı sıra yöre halkının da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında, kepçeler de boşluk açarak, yangına müdahale etti. Yangında meşe ağaçlarının bulunduğu 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Savaştepe Kaymakamı Mehmet Yüce, ekiplerin zamanında müdahalesi ve özverili çalışmalarıyla yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alındığını söyledi.

Yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR

Akıma kapılan kargalar yangın çıkardı
Akıma kapılan kargalar yangın çıkardı
Akıma kapılan kargalar yangın çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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