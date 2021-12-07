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Akıma kapılan işçiyi toprağa gömdüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Akıma kapılan işçiyi toprağa gömdüler Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalışırken akıma kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - - Akıma kapılan işçiyi toprağa gömdüler

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalışırken akıma kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı. Yaralanan işçiyi, arkadaşları, vücudundaki elektriği alsın diye toprağa gömdü.

Olay Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir fabrika inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan Tayyar Biçer (51), elektrik akımına kapıldı. Bunu gören arkadaşları yardıma koştu. İşçiler, yaralanan adamı, vücudundaki elektriği alsın diye toprağa gömdü. Ağır yaralanan işçi, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Tayyar Biçer, Bursa Şehir Hastanesinde yoğun bakım ünitesine sevk edildi. İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Akıma kapılan işçiyi toprağa gömdüler

Akıma kapılan işçiyi toprağa gömdüler

Akıma kapılan işçiyi toprağa gömdüler

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