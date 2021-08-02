Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
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Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

- Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşandı. Direkteki arızayı gidermek isteyen Ahmet El Hassan, bir anda akıma kapıldı. Direkten düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Şİ-SVY-HA-Y)

Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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