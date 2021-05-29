Akıma kapılan işçi ağır yaralandı

SAMSUN'da bir iş yerinin elektrik işlerini yapan Kerim A. (50) akıma kapılıp, ağır yaralandı.

SAMSUN'da bir iş yerinin elektrik işlerini yapan Kerim A. (50) akıma kapılıp, ağır yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Elektrik ustası Kerim A., iş yerinin tabelasının elektrik işlerini yaptığı sırada akıma kapıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kerim A., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kerim A.'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal