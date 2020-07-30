Akıma kapılan aşçı hayatını kaybetti Muğla'nın Milas ilçesinde bir otelin mutfak bölümünde elektrik akımına kapılan aşçı yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir otelin mutfak bölümünde elektrik akımına kapılan aşçı yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan bir otelde aşçı olarak görev yapan 38 yaşındaki Abdullah Yaşar'ı mutfakta elektrik çarptı. Meydana gelen olayın ardından, otele sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Yaşar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA