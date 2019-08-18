Akıma kapılan asansör servis elemanı hayatını kaybetti

18.08.2019 17:00

Antalya'da 21 yaşındaki asansör servis elemanı, nöbet tuttuğu gün arızalanan bir iş yerinin asansörünü tamir ettiği sırada iddiaya göre elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aykurt'tan geriye tamir sırasında kullandığı pense kalırken, gencin arkadaşı olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Kepez ilçesi Emek Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde hizmet veren 2 katlı bir kafede saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nöbet gününde bir işletmenin içerisinde yer alan asansörü tamir etmek için iş yerine gelen Oğuzhan Aykurt (21), uzun süre ortalıkta görünmedi. Asansör yanındaki merdivenden çıkan bir işletme personeli, Aykurt'un asansörün üzerinde hareketsiz yattığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aykurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bölgede polis inceleme başlatırken, gencin öldüğünü duyan iş yeri çalışanları büyük üzüntü yaşadı. Bu sırada Aykurt'un ölüm haberini duyan Furkan ismindeki arkadaşı, geldiği işletmede arkadaşını asansör üzerinde görünce büyük şok yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan genci yakınları teselli etti. Polisin olayla ilgili araştırması devam ederken, Oğuzhan Aykurt'un cenazesi kesin ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Oğuzhan'dan geriye ise sigarası, çakmağı ve asansör tamirinde kullandığı pensesi kaldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA