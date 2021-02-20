Akım yüklü tele canını hiçe sayıp, tekme attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Akım yüklü tele canını hiçe sayıp, tekme attı

20.02.2021 17:26 | Son Güncelleme: 20.02.2021 17:31
Akım yüklü tele canını hiçe sayıp, tekme attı

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin, direkten koparak yere düşen ve alev alan elektrik teline tekme attı.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin, direkten koparak yere düşen ve alev alan elektrik teline tekme attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde elektrik direğinden kopup yere düşen akım yüklü tel, patlayarak, alev aldı. Bu sırada yoldan geçen bir kişi ise tele tekme attı. Çevredekilerin 

uyarısına rağmen, elleri cebinde yaklaştığı tele tekme atan kişi, daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Elektrik şirketine bağlı ekipler de telleri yerden kaldırıp, onardı. 

Akım yüklü tele canını hiçe sayıp, tekme attı
Akım yüklü tele canını hiçe sayıp, tekme attı
Akım yüklü tele canını hiçe sayıp, tekme attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Kadir Topbaş Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Onur Akay Cansu Dere Serenay Sarıkaya
Spor Deniz Türüç Ünal Karaman Osman Özköylü Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Mart İzmir Instagram Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akım yüklü tele canını hiçe sayıp, tekme attı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 17:32:42. #1.14#
title