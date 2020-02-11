AKİM'de vatandaşların sorunları çözülüyor

11.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:00

AK Parti'nin Türkiye genelinde oluşturduğu AK Parti İletişim Merkezinin (AKİM) vatandaşların sorunlarının çözülmesini sağladığı belirtildi.

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Batman'da vatandaşlar ile AK Parti yönetimi arasındaki en etkin iletişim köprüsü olan AKİM'İN önemine değindi.

AKİM'in milletin sesi olduğunu dile getiren Gür, "Bizlere ulaşan bilgileri ilgililerine ulaştırıp, geri dönüşümlerini takip ediyoruz. Bize gelen birey için misafirimizdir diyerek, imkanlar ölçüsünde dertlerine çare arıyoruz. Mağdur olan vatandaşımız bize telefon ettiğinde, bize ulaştığında bilecek ki Ankara'da kendisi ile ilgilenen birileri var. Bu da AKİM'dir." dedi.

Kaynak: AA