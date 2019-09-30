Akıllı yatırımlar Bursa'ya kazandırılıyor

30.09.2019 10:58

Bursa'yı gelecek taşıyacak projelerde 'akıllı şehircilik' yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı. Birleşik Krallık Refah Fonu, "Geleceğin Şehirleri" programı kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Akıllı Şehir ve Kentsel Dönüşüm temalı 2 projesine 3,2 milyon Pound hibe desteği verdi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu alanda da bir ilke imza atarak, Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı'nı kuran ilk büyükşehir belediyesi olmuştu. Kentin problemlerini çözmek, kaynakları verimli kullanmak adına "Akıllı Şehir Bursa" yolculuğuna başlayan Bursa'da, Akıllı Şehir Stratejisi oluşturulması çalışmalarına start verildi. Bu vizyon ile birlikte Birleşik Krallık Refah Fonu "Geleceğin Şehirleri" programı kapsamında Temmuz 2018 tarihinden itibaren çalışmalara başlandı. Projenin 1. fazında program yürütücüsü BM Habitat ile "Bursa Akıllı Şehir Projesi" ve "Bursa İçin Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Modeli" projelerini hayata geçirmek adına proje metinleri hazırlandı. Dünyada 10 ülke ve 19 şehri kapsayan Birleşik Krallık Hükümeti tarafından verilen Refah Fonu'na Türkiye'den İstanbul ve Ankara ile birlikte Bursa da yer aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye için ayrılan 10 milyon Pound bütçeden Akıllı Şehir ve Kentsel Dönüşüm temalı 2 proje için 3,2 Milyon Pound (yaklaşık 22 milyon TL) hibe almaya hak kazandı.



Akıllı uygulamalar geliyor



Hibe alınan projenin süresi 24 ay olarak belirlenirken, akıllı şehir projesi kapsamında; mevcut durum analizi, vizyon, strateji ve yol haritası ile akıllı şehir referans mimarisi çalışmaları yapılacak. Projenin uygulanabilirliğinin bir göstergesi olarak şehrin belirlenen önemli bir aksında akıllı şehir uygulamaları hayata geçirilecek. Pilot proje; akıllı sulama, akıllı aydınlatma, akıllı atık yönetimi, akıllı durak, alternatif ve çevreci ulaşım modellerinin denenmesi (bisiklet, scooter), IOT tabanlı çevre denetlemesi gibi çalışmalarını kapsıyor.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, akıllı kavşak uygulamaları, raylı sistemde sinyalizasyon optimizasyonu gibi çalışmaların tamamen Bursalıların hayatını kolaylaştırmaya dönük olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın gelecekte de yaşanabilir, çevreci, teknolojik ve yeşil Bursa olarak örnek bir şehir olması maksadıyla çalışmalarını hızla sürdürdüklerini ifade eden Başkan Aktaş, Bursa'nın geleceğin şehirlerine örnek gösterileceğini vurguladı. - BURSA

Kaynak: İHA