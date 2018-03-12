Akıllı Tv İçin Antivirüs Geldi!

Son tahminlere göre 2020 yılına kadar 30 milyar cihaz internet bağlantılı hale gelecek. Bu cihazlar ev halkına çok sayıda fayda getirirken, tüketicilerin günlük hayatlarında ise birer tehdit oluşturma riski de taşıyorlar. Özellikle mikrofonları, kameraları ve USB bağlantı noktaları bulunan akıllı TV'ler, giderek kötü amaçlı saldırıların ana hedefi haline geliyor. Siber suçlular akıllı TV'yi kontrol ederek yalnızca kullanıcının ev ağındaki diğer cihazlara saldırmakla kalmıyor, ayrıca hassas ve kişisel veriler elde etmek için casusluk da yapıyorlar.

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Global bilgi güvenliği kuruluşu ESET, işte bu nedenle Android tabanlı akıllı TV'lere yönelik ESET Smart TV Security uygulamasını tasarladı ve piyasaya sundu. ESET Smart TV Security, Google Play aracılığıyla ve yalnızca o kullanıcının akıllı TV cihazından indirilebilir. Uygulama, temel antivirüs koruması sunan ücretsiz ve daha ileri düzeyde koruma sağlayan ücretli premium versiyonu olmak üzere iki versiyonuyla Google Play'dan indirilebilir durumda.

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Hem televizyonu hem telefonu koruyor

Uygulama yüklendikten sonra, kullanıcılar akıllı TV'lerini koruma altına alıyorlar. ESET ekstra olarak, Smart TV Security kullanıcılarına aynı lisansla akıllı telefon veya tabletlerini de koruma imkanı sunuyor.

Neler yapıyor?



ESET Smart TV Security uygulaması, tüketicileri birçok güvenlik özelliğiyle birlikte tehditlere karşı koruyor. Bu özelliklerden bazıları:

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