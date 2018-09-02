Akıllı Trafik Sistemlerinde Çalışmalar Başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım alanında hayata geçirilen 'Akıllı Trafik Yönetim Sistemi' projesinde kurulum çalışmaları başladı.

Hayata geçirilecek proje ile şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu ve ortalama seyahat sürelerini en aza indireceklerinin altını çizen Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, 3 farklı akıllı uygulamanın projenin içerisinde yer alacağını dile getirdi.

Fatih Pistil, "Şehir merkezimizde yer alan 40 adet sinyalize kavşağımızda, uzaktan bağlantı ile kontrol ve müdahale edilebilecek. 30 kavşağımız ise araç sayısını anlık ölçerek araç yoğunluğuna göre kavşaklardaki sinyal süreleri otomatik olarak ayarlanacak. Bu noktada yaptığımız analizlerde çok önemli veriler elde ettik. Akıllı Kavşaklarla; araçların kırmızı ışıkta bekleme süreleri %35 oranına kadar azalmış olacak. Yapılan hesaplamalara göre yıllık karbondioksit salınımı 6 milyon 669 bin 351 kilogram, hava kirliliğine neden olan PM10 gazı salınımı ise ise 6 milyon 567 bin 793 gram daha az. Bu rakamları göz önünde bulundurduğumuzda çevreci bir proje olduğunu da söylemeliyiz. Ayrıca yıllık yakıt tasarrufu miktarı 2 milyon 627 bin 116 litre, yıllık yakıt tasarrufu tutarı ise 16 milyon 472 bin TL olmasını planlıyoruz" dedi.

Yol ağları etkin kullanılacak

Şehrimizin en önemli giriş arterlerine 5 adet değişken mesaj sistemi kuracaklarını belirten Pistil, "Bu sistemle sürücülerimizi trafik yoğunluğu, trafik kazaları, hava ve yol durumu hakkında bilgilendirecek, bu bilgiler doğrultusunda sürücülerimizi hem alternatif yollara yönlendireceğiz hem de trafik akışını kontrol edeceğiz. Böylece bölgesel trafik yoğunlukları azaltılarak yol ağı kapasitesi daha etkin biçimde kullanılmış olacak" diye konuştu.

70 adet ölçüm noktası

Pistil, 70 adet ölçüm noktası oluşacağını ifade ederek, "Trafik Analiz Sistemi, istenilen iki veya daha fazla nokta arasındaki ortalama seyahat süresini anlık olarak hesaplayıp mobil platformlar ya da Değişken Mesaj Sistemleri aracılığıyla paylaşılmasını ve anlık olarak gösterilmesini sağlayacak. 70 adet ölçüm noktasıyla birlikte, bu sistem sayesinde her araç bizim için bir trafik verisi oluşturacak ve bu veriler ışığında sağlıklı bir trafik planlaması yapma imkanı elde edeceğiz. Mobil uygulamamız ile anlık yol durumu ve yoğunluk bilgisini haritalar aracılığıyla vatandaşlarımızla paylaşacağız. Aynı zamanda vatandaşlarımıza sinyalizasyonu canlı olarak takip etme imkanı da sunacağız. Trafik alanında hayata geçireceğimiz bu projeler bütünü şehrin trafik geleceğini önemli ölçüde rahatlatacak" dedi. - SAKARYA