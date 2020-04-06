Akıllı telefonunuzu Covid19'dan korumak için yapılması gerekenler
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Kaspersky, ATM, Güncel

Akıllı telefonunuzu Covid19'dan korumak için yapılması gerekenler

Dünyanın her yerinde ülkelerin karantina altına alınması, kişisel hijyene de yeniden odaklanılmasını sağladı. İnsanlara ellerini sıklıkla yıkamaları tavsiye ediliyor.

06.04.2020 11:29 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:29
Akıllı telefonunuzu Covid19'dan korumak için yapılması gerekenler

Peki aynı şeyi akıllı telefonlarımıza ne kadar uyguluyoruz? Kaspersky, cihazları virüsten korumak için bazı ipuçları paylaştı.

Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, "COVID-19 salgınından önce bile kişisel mobil cihazlarımızın üzerinde yaşayan bakteri sayısı korkutucu düzeydeydi. Koronavirüsün oda sıcaklığındayken metalde, camda, seramikte ve plastikte günlerce canlı kalması, cihazlarda da etkili bir temizleme yöntemi uygulanmasını gerekli kılıyor." dedi.

Virüs telefonunuzun veya tabletinizin yüzeyine iki yolla ulaşabiliyor: Hasta bir insanın yakında öksürmesiyle çıkan küçük damlacıklarla veya kapı kollarına, ATM düğmelerine ve benzerlerine dokunduğunuz elinizle cihazı elinize aldığınızda.

Neyse ki telefonunuzu hasta bir kişiye verip üzerine öksürmesine izin vermediğiniz sürece virüsün hava yoluyla bulaşma ihtimali çok düşük. Elden bulaşma ise temas süresine ve farklı mikroorganizmalara göre değişiyor. COVID-19 hakkında henüz kesin güvenilir bilgi olmadığından ekstra dikkatli olmak her zaman daha iyi.

Yamout, konu hakkında şunları ekledi: "Almanız gereken şeyler için dışarı çıkmak zorunda kalırsanız eve döndüğünüzde mutlaka telefonunuzu dezenfekte etmelisiniz. Evde sık kullanılan ve koronavirüse karşı etkili olan birçok ürün bulunuyor. Etanol (C2H5OH), izopropil alkol (C3H7OH), hidrojen peroksit (H2O2) ve sodyum hipoklorit (NaClO) bunlardan bazıları."

Parmakların ekranda iz bırakmadan kaymasını sağlayan yağ itici kaplamaya bunlar arasında en az zarar veren malzemenin izopropil alkol olduğu belirtiliyor. Bu yüzden eğer elinizde varsa cihazlarınızı temizlemek için bu malzemeyi sprey veya mendille kullanabilirsiniz.

Etanolü ve hidrojen peroksiti ancak elinizde başka bir şey olmadığında son çare olarak değerlendirmelisiniz. Bu malzemeler sık kullanıldığında ekran üzerindeki yağ itici kaplamaya zarar verebilir. Hatta kaplamanın türüne göre tek seferde bile hasar oluşabilir.

Çözeltilerin konsantrasyonu için en uygun seviyenin %70-80 olduğu dile getiriliyor. Bundan daha saf alkol etki gösteremeden hızla uçuyor. Hazırladığınız dezenfektanın yüzeyde yaklaşık bir dakika kalması gerekli. Daha düşük konsantrasyonlu çözeltiler virüsleri öldürme konusunda etkili olamıyor.

Bu nedenle etil alkol yerine votka gibi içkilere güvenilmemeli. Cam silmekte kullanılan malzemeler de izopropil alkol düzeyleri düşük olduğundan yeterli düzeyde etkili değil. Akıllı telefonunuz su geçirmez olsa bile bağlantı noktalarına, hoparlörlere ve diğer açıklıklara dezenfektan dökmekten kaçınmalısınız. Bunun yerine bir parça pamuk alıp sıvıya batırarak cihazın her tarafını silebilirsiniz. Çok sert bastırmadan dikkatli ve özenli bir şekilde tüm yüzeyi silmeniz yeterli.

Açık alanlarda kullanılan tablet, dizüstü bilgisayar, akıllı saat, akıllı bileklik, kulaklık ve diğer cihazlar için de benzer temizlik prosedürü uygulanmalı. Ancak bu temizlik prosedürlerini uygulamadan önce cihaz üreticisinin web sitesine bakıp temizlik için hangi malzemelerin uygun olduğunu ve nasıl kullanılmasının önerildiğini mutlaka inceleyin.

Kaynak: Bültenler

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