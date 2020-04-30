Akıllı Telefonlarla Çalışan N95 Maske Geliştirildi: Humai Project Aeri
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Akıllı Telefonlarla Çalışan N95 Maske Geliştirildi: Humai Project Aeri

Akıllı Telefonlarla Çalışan N95 Maske Geliştirildi: Humai Project Aeri
30.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:32

N95 maskeler ve cerrahi maskeler koronavirüs için en iyi koruma sağlayan maskeler ancak bu maskelerle akıllı telefonların kilidini açmak için imkansız.

N95 maskeler ve cerrahi maskeler koronavirüs için en iyi koruma sağlayan maskeler ancak bu maskelerle akıllı telefonların kilidini açmak için imkansız. Akıllı telefonlardaki en iyi yüz tanıma sistemi olarak bilinen Apple Face ID'si bile maske takan kullanıcıyı algılamıyor. Humai, yüz tanıma kilidini geçen özel N95 maskesi "Project Aeri" tasarladı.

Yüz Tanıma Sistemi ile Çalışan Özel N95 Maske

Koronavirüse karşı en iyi koruma sağladığı yetkililerce açıklanan N95 maskeleri ve cerrahi maskeler akıllı telefonlarla çalışmıyor. Yüz tanıma teknolojisine sahip olan Android telefon ve iPhone'ların kilidi maske ile açılmıyor. Amazfit serisiyle tanınan akıllı giyilebilir cihaz üreticisi Humai, bu sorunu çözecek özel bir maske tasarladı.

Humai N95 Maske "Project Aeri" Özellikleri

Şirketin bir süredir üzerinde çalışan özel N95 maske, Project uSmile (Aeri) adını taşıyor. Çıkış tarihi henüz belli olmayan koruyucu maske, değiştirilebilir N95 filtresine sahip ve akıllı telefonların kulanıcı yüzünü tarayıp algılayabilmesi için şeffaf bir yapıda. Paylaşılan görüntülere balıldığında, maskenin buğulanmayı önleyici kapaklı yarı saydam bir çerçeveye sahip olduğu görülüyor. Havalandırma fanının yanı sıra değiştirilebilir filtre pedine ve ek dezenfeksiyon için dahili UV ışığına sahip. Esnek ve yüze sıkıca oturan maske, USB-C portu üzerinden şarj oluyor.

Kaynak: Tamindir

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