Akıllı telefonları POS cihazına dönüştüren inventiv ile ödeme sistemleri dijitalleşiyor

Finansal teknoloji çözümleri geliştiren inventiv, akıllı telefonları POS cihazına dönüştüren Posvent ve dijital cüzdan uygulaması Walvent ile kapalı devre ödeme sistemine ihtiyaç duyan tüm kurumların dijitalleşmesini hedefliyor.

Finansal teknoloji çözümleri geliştiren inventiv, akıllı telefonları POS cihazına dönüştüren Posvent ve dijital cüzdan uygulaması Walvent ile kapalı devre ödeme sistemine ihtiyaç duyan tüm kurumların dijitalleşmesini hedefliyor.

inventiv'den yapılan açıklamaya göre, şirket, geliştirdiği kapalı devre ödeme sistemleri altyapısıyla şirketlerin ödeme süreçlerini dijitalleştiriyor. inventiv'in 50'den fazla mühendisi ile geliştirdiği yenilikçi ödeme çözümleri, kurumların ihtiyaçlarına göre farklılaşan modüler bir ödeme sistemi kuruyor.

Üye iş yeri olan kurumlar için geliştirilen mobil uygulama Posvent, akıllı telefonları POS cihazına dönüştürüyor. Posvent sayesinde kurumlar, finansal süreçlerini tek bir platform üzerinden yönetirken üye iş yerleri ödemelerini mobil uygulama üzerinden alıyor; fatura kesimi, gün sonu alımı, slip gönderimi, ödeme iptali gibi tüm işlemleri saniyeler içinde yapabiliyor.

Geriye dönük inceleme yapma olanağı da sunan Posvent ile fiziki POS cihazı kullanımına gerek kalmadığı için bu cihazların maliyetlerinden de tasarruf ediliyor.

inventiv'in modüler ödeme çözümleri arasında yer alan dijital cüzdan uygulaması Walvent ise akıllı telefonları cüzdana dönüştüren bir ödeme sistemi olma özelliği taşıyor. Kurumların yalnızca 2 gün içinde sistemlerine entegre edebildiği Walvent ile kullanıcılar, ilgili kurumun üye iş yeri ağında dijital cüzdanları ile harcama, para ve puan biriktirme, kredi ve debit kartlarından yükleme gibi işlemlerin tamamını yapabiliyor.

Markaların tüketici davranışlarına göre kampanya kurgulamasına olanak sağlayan sadakat altyapısı Parantez'i de müşterilerine sunan inventiv, kurumlara kullanıcı davranışlarına ve aksiyonlarına göre kazanımlar yaratıp yaratılan kazanımı barındıran sistemleri besleyen bir hesaplama aracı sunuyor.

"Dönüşüme yeni nesil ödeme çözümlerimizle yön veriyoruz"

Açıklamada görüşleri yer alan inventiv Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Şafak Tokcanlı, dijital ve mobil ödeme sistemlerini Türkiye'de yaygınlaştırarak KOBİ'lerin dijitalleşmesine öncülük etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Nakit para kullanımının yavaş yavaş terk edildiği, online alışverişlerin ve mobil cihaz kullanımının günden güne arttığı bir dönemde olduklarını hatırlatan Tokcanlı, şunları kaydetti:

"inventiv olarak ödeme sistemleri dünyasının geçirdiği bu dönüşüme yeni nesil ödeme çözümlerimizle yön veriyoruz. Kapalı devre ödeme sistemine ihtiyacı olan veya mevcut sistemlerinde eksiklikler olan kurumların kendilerine veya üye iş yeri ağlarına modüler bir ödeme alma sistemi sunuyoruz. Kurumlara kontrol yetkinliği, tasarruf, dijitalleşme sunan sistemlerimizle müşteri deneyimini de iyileştiriyoruz. Hedefimiz, başta konaklama, yeme-içme, AVM ve ulaşım sektörleri olmak üzere hedeflediğimiz sektörlerdeki bütün kapalı devre ödeme sistemlerini dijitalleştirmek."

Tokcanlı, inventiv'in dijital ortamlarda bilgi toplayan, biriktiren ve işleyen kurumların sistemini ve iş süreçlerini tehdit eden olası saldırılara karşı siber güvenlik denetimleri gerçekleştirdiğini ve güvenlik açığı tespit etmek amacıyla yaptığı sızma testlerini kapsamlı sonuç raporları ile paylaştığını, şirketleri veri ve itibar kaybı risklerinden koruduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan