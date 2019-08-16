Akıllı telefonlarda şarj sorunu bitiyor mu? Bataryada tasarruf sağlayan kıyafet geliyor

Akıllı telefonlarda şarj sorunu bitiyor mu? Bataryada tasarruf sağlayan kıyafet geliyor

Singapurlu araştırmacıların geliştirdiği akıllı kıyafet, hem kablosuz cihazlara giden sinyal gücünü arttıracak hem de giyilebilir bu cihazların enerji kaybının önüne geçerek şarjda tasarruf sağlayacak

16.08.2019 09:03
Akıllı telefonlarda şarj sorunu bitiyor mu? Bataryada tasarruf sağlayan kıyafet geliyor

Teknoloji ilerledikçe ve akıllı telefonlarla buna bağlı telsiz cihazlar gündelik hayatın vazgeçilmezleri arasına girdikçe onları şarj etme ihtiyacı da o derecede artıyor.

Zira akıllı telefonların en büyük sorunu kullanıma bağlı olarak bataryalarının çok kısa sürede bitmesi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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