Akıllı Telefonlar Görme Engellileri Bekliyor

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Samsun'da yüzde 70'in üzerindeki görme engellilere ücretsiz dağıtılacak akıllı telefonlar için müracaatları beklediklerini duyurdu.

Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yüzde 70'in üzerinde görme engelli olan ve 01 Ocak 2006 tarihinden önce doğmuş olan görme engelliler için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın yürütmüş olduğu Gören Göz Projesi kapsamında ilimize ayrılan 350 adet akıllı telefon kontenjanı bulunmakta olup görme engelli vatandaşlarımızın müracaatı beklenmektedir. Akıllı telefonlar ücretsiz olarak görme engellilere verilecek olup müracaat için Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvurulmalıdır" denildi. - SAMSUN