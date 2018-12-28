Akıllı Telefonlar Cinsel Şiddetin Yayılmasını Tetikliyor Mu?

Hindistan'da tecavüz videolarının viral olup akıllı telefonlar aracılığıyla çoğu kişi tarafından izlenip paylaşılması, şiddet içeren porno videolarına kolay erişim ve cinsel eğitimin yetersiz olması cinsel şiddeti tetikleyen en büyük unsurlar olarak görülüyor. BBC muhabiri Divya Arya, Hindistan'da akıllı telefonlar aracılığıyla yaygınlaşan cinsel şiddeti inceledi.

Bu yılın başında bir grup genç erkeğin, genç bir kadının kıyafetlerini yırtmaya çalışırken görüldüğü video, Hindistan'da WhatsApp kullanıcıları tarafından en çok paylaşılan görüntülerden biri oldu.

Videoda genç kadın saldırganlarına 'ağabey' anlamına gelen 'bhaiyya' diye sesleniyor ve saldırmamaları, durmaları için bağırıyor. Genç erkekler ise dalga geçiyor, kahkaha atıyor ve eğleniyorlar.

Görüntülerin viral olmasıyla polis, olayın kuzey vilayeti Bihar'da yaşandığını tespit edebildi. Videodaki saldırganlar gözaltına alındı.

Gözaltılar, gençlerin köyü Cehanabad'da huzursuzluk yarattı. Çoğu köy sakini de olaydan 'akıllı telefonları' sorumlu tuttu.

Hindistan'da porno videoları çekmek veya paylaşmak yasak.

Ama ucuz internet vericileri ve akıllı telefonlar sayesinde porno videolarına erişim kolay.



Seks, cinsel yaşam ve kadın erkek ilişkileri konusunda yeterli eğitim ve anlayışın olmaması ve bu videolara da kolay erişim sağlanması Hindistan'da kadına yönelik cinsel şiddeti tetikleyebileceği kaygısını doğuruyor.

BBC'ye konuşan köyün genç erkekleri tecavüz ve cinsel şiddet içeren videoları izlediklerini saklamıyor. 16 yaşındaki bir genç 25'ten fazla bu tarz videolar izlediğini ve arkadaşlarının sıklıkla akıllı telefonlarından bu videoları paylaştığını söyledi.

Köydeki başka bir genç de "Sınıfımdaki çoğu erkek bu videoları ya birlikte izliyor ya da kendi başlarına. Bir sorun görmüyorum çünkü herkes yapıyor" dedi.

Uzmanlar, Hindistan'da çoğu erkeğin seks ve cinsel yaşama bu tarz videolarla başladığını söylüyor.

Seks hakkında açık tartışma ortamları yaratılması için kampanya yürüten Agents of Ishq (Romantizm) adlı internet sitesinin sahibi sinema yapımcısı ve yazar Paromita Vohra şu yorumu yapıyor:

"Bizler cinsel eğitim almadan veya bu konularla ilgili yetişkin bireyler gibi muhabbetler yapmadan büyüdük.

"İnsanlar bu cinsel şiddet içeren videoları izlediklerinde hassasiyet duyguları azalıyor çünkü zevk almanın tek yolunun şiddet olduğuna ve kadının rızanın önemsiz olduğuna inanmaya başlıyorlar."

Hindistan'da 400 milyon akıllı telefon kullanıcısı var ve yarısından fazlası WhatsApp kullanıyor.

BBC'ye yazılı açıklama yapan WhatsApp bu tip videolarla mücadele ettiklerini söyledi:

"Bu korkunç tecavüz videoları ve çocuk pornosunun platformumuzda yeri yok. Bu nedenle, hesapların kapatılması dahil, en uygun şekilde harekete geçebilmek için bu tip sorunların ihbarını kolaylaştırdık. Ayrıca Hindistan'da kolluk kuvvetlerinin bu tür suçları soruşturmalarına yardımcı olabilmek için de tüm yasal taleplere yanıt veriyoruz."

Porno yasağı

Kuzey vilayeti Uttarakhand'da bir grup erkeğin cep telefonlarından izledikleri bir videodan etkilendikleri iddiasıyla bir kız çocuğuna toplu tecavüz etmesi savcılığı harekete geçirmişti.

Uttarakhand'daki bir mahkeme, Yüksek Mahkeme'nin cinsel şiddet içeren videoların bulunduğu internet sitelerine 2015'te getirdiği yasağın yeniden yürürlüğe girmesi talebinde bulundu.

Ülke genelindeki protestolar nedeniyle yasak yeniden getirildi.



Ama bu yasak, şiddet ve taciz içeren yalnızca 800 internet sitesi için geçerli ve çok etkili olduğu söylenemez.

İnternet sitelerine yasak getirilmesinden yalnızca birkaç gün sonra en büyük porno sitelerinden biri farklı bir URL ile Hindistan'daki pazarına 'yeni bir ayna site' kurup içeriğini yayınlamaya devam etti.

Peki çözüm gerçekten pornoya yasak getirmekte mi?

Birçok kişi, şiddet içeren bu kadın düşmanı videolarına duyulan merak ve ilginin cinsel eğitim eksikliğinden kaynaklandığına inanıyor.

Cinsel ilişkinin ne olduğu, kadın erkek arasındaki ilişkinin ve romantizmin ne olduğu konusunda derin ve kapsamlı bir anlayış yok.

Yeterli eğitim yok

Hükümet 2009'da başlattığı 'Ergenlik Çağı Programı'yla bir adım atmıştı aslında. Program ergenlik dönemindeki değişiklikler, cinsiyet, seks, cinsellik, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve uyuşturucu madde bağımlılığına karşı farkındalık yaratmayı amaçlıyordu.

Ama programın uygulanmasında zorluk yaşanıyor. Örneğin Cehanabad'da yalnızca kız çocuklarının gittiği bir okulun müdürü programdan habersiz.

Güney şehri Hyderabad'da cinsel şiddet ve insan kaçakçılığıyla mücadele için kurulan Prajwala adlı kuruluşun başkanı Sunita Krishnan bu tip videoların, eski kuşaklar arasında yaygın olan 'kadının tercinin önemi ve vasfı olmadığı' inancını yeniden güçlendirdiğini söylüyor.

Bu videolar, kendisi de tecavüz mağduru olan Krishnan'ın da eline geçiyor, o da ne kadar hızlı yayıldıklarını inceliyor. Aslında 2015'te Yüksek Mahkeme'nin porno sitelerine getirdiği yasak da Krishnan'ın çabalarının sonucu.

Her ne kadar bu videoların bazılarının yasaklanmasını sağlamış olsa da bu görüntüleri internetten tamamen silmenin neredeyse imkansız olduğunu söylüyor.

Bihar vilayetinin 40 milletvekili arasındaki üç kadın milletvekilinden biri olan Ranjeet Ranjan bu videolarla ilgili yeterince kaygı duyulmamasının da endişe verici olduğu görüşünde:

"Kimsenin gerçekten umurunda değil. Eğer bu kadınlara biraz saygıları olsaydı, videoları paylaşmak yerine polise giderlerdi."

Ranjan bu videoları üretmenin de 'bir yarışa döndüğü' kaygısı taşıyor:

"Bunlar dolaşmaya devam ederse ve yeterli cinsel eğitim sistemi oluşturulmazsa, kadının bir obje, bir eğlence unsuru olarak görülmesi gerektiği anlayışı devam edecek."