Akıllı telefon zombileri: Her 5 kazadan birine yaya cep telefonu kullanıcıları sebep oluyor
Araştırmalara göre, 'smombie' olarak da tanımlanan akıllı telefon kullanıcısı yayalar, trafikte dikkatlerinin yüzde 99,9'unu telefonlarına, yüzde 0,1'ini de trafiğe veriyor. Bu durum kazalara davetiye çıkarıyor ve her 5 kazadan biri bu nedenle meydana geliyor
Akıllı telefonların hayatın bir parçası olması ve günden güne yaygınlaşmasıyla birlikte trafik kazalarında belirgin bir artış yaşanıyor. Yayaların yolda yürürken cep telefonlarıyla meşgul olmaları, kazalara davetiye çıkarıyor.
Kısaca "smombies" (smartphone zombies) yani 'akıllı telefon zombileri' olarak tanımlanan bu kişilerin yolda yürürken dikkatlerinin yüzde 99.9 telefonlarına, yüzde sadece 0,1'ini de trafiğe verdikleri belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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