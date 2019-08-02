Akıllı telefon zombileri: Her 5 kazadan birine yaya cep telefonu kullanıcıları sebep oluyor

Akıllı telefonların hayatın bir parçası olması ve günden güne yaygınlaşmasıyla birlikte trafik kazalarında belirgin bir artış yaşanıyor. Yayaların yolda yürürken cep telefonlarıyla meşgul olmaları, kazalara davetiye çıkarıyor.

Kısaca "smombies" (smartphone zombies) yani 'akıllı telefon zombileri' olarak tanımlanan bu kişilerin yolda yürürken dikkatlerinin yüzde 99.9 telefonlarına, yüzde sadece 0,1'ini de trafiğe verdikleri belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle