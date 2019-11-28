28.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:39

Akıllı telefon uygulaması ile restoranların hijyen ve kalite denetimi

Osman Bakır - Burçak Bozkuş - Doğan Gündoğdu/ İSTANBUL, (DHA) ' İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Birimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Ergün, bilinçli tüketicilerin hijyen standartları yüksek, güvenilir restoranları ve gıda işletmelerini kolayca bulabilmeleri için yeni bir akıllı telefon uygulamasını tüketicilerin kullanımına sundu. İnternet üzerinden sipariş edilen yiyeceklerin kalite denetimiyle ilgili, akıllı telefonlara getirilen 'Bisorye' adlı uygulamada hijyen ve kalite denetimden geçmiş restoranlar tüketiciye sunulmaya başlandı.

Uygulamanın çeşitli üniversitelerden uzman bilim adamları ile Tüketici Başvuru Merkezi gibi çok sayıda sivil toplum örgütünün çözüm ortaklığı ile tüketicilerin kullanımına sunulduğuna dikkat çekildi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, 'Bisorye' adlı uygulamanın çok önemli bir boşluğu dolduracağını dikkat çekerek şunları söyledi: 'Çünkü yiyecek ve içecek sektöründe aldığı gıda maddelerinde sorun yaşayan tüketiciler için çözüm neredeyse imkansız. Şimdi bir ekmeğin içinden simit çıktı, bir böreğin içinden mermer parçası çıktı; 'Dişim kırıldı' diye gelen tüketici ispat sorunu yaşıyordu. Bu noktada biz anladık ki, sorunun çözümü için köklü bir proje gerekiyor. Tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmaları gibi çok önemli bir sorunun çözümü için bilim adamları, akademik çevreler ve sivil toplum kuruluşlarının kamu otoritesine destek vermesi gerektiği ortadaydı. Bugün bu yapıldı, Bisorye uygulaması hiçbir ticari amaç gütmeyen sadece belli kriterlere uygun hijyen şartlarını sağlamış bir markadır, bir logodur?

Tüketicilerin akıllı telefonuna yüklediği uygulamala ile kendisine en yakın yerdeki 'Bisorye' denetiminden geçmiş ve bu logoyu kullanmaya hak kazanmış işletmeleri göreceğini belirten Aydın Ağaoğlu, 'Bundan sonra yemekler geldiğinde içerisinden kurttur, çöptür çıkmayacak' dedi.

'HİJYENİK LEZZETLER HARİTASI OLACAK'

Esenyurt Üniversitesi Sağlık Birimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Ergün, uygulamanın hijyen standartları yüksek, güvenilir restoran ve gıda işletmelerine tüketicilerin kolayca ulaşıp bulabilmeleri adına hayata geçirilen bir uygulama olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ergün, 'Bu uygulama içerisinde hijyenik lezzetler haritasında 'Bisorye' logosu yer alan işletmeler belli kriterler yönünden denetleniyor, 100 üzerinden 70 puan ve üzeri olan işletmelerde 'Bisorye Hijyenik Lezzetler' haritasında gösteriliyor. Haritada görmüş olduğunuz işletmeler, gıda güvenliği yönünden denetlenmiş güven veren işletmelerdir. Bu işletmelerin organik gıda, glütensiz gıda, vejetaryen gıdalar sunup sunmadıklarını da bu uygulamadan görebiliyorsunuz? diye konuştu. Sadece restoranları baz almadıklarını ve gıda işletmelerini de denetleyerek 'Bisorye' uygulaması içerisinde barındırdıklarını dile getiren Esenyurt Üniversitesi Sağlık Birimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Ergün, yemek hizmetleri veren firmalar, kasaplar, alışveriş merkezleri ve eğitim kurumlarına ait işletmelerinde uygulamalarında tüketicinin hizmetine sunulduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA