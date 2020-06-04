Akıllı Telefon Satışları Yüzde 12 Düşecek
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Akıllı Telefon Satışları Yüzde 12 Düşecek

Covid-19 nedeni ile yaşanan sorunlar hem tedarik zinciri üzerinde hem de kişilerin alım gücü üzerinde bazı sorunların yaşanmasına yol açtı.

Akıllı Telefon Satışları Yüzde 12 Düşecek
04.06.2020 16:48 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:51

Covid-19 nedeni ile yaşanan sorunlar hem tedarik zinciri üzerinde hem de kişilerin alım gücü üzerinde bazı sorunların yaşanmasına yol açtı. Bu noktada elektronik ürünler de dahil olmak üzere pek çok sektörde satışların düşmesi oldukça muhtemel gözüküyor. Nitekim IDC tarafından açıklanan verilere göre akıllı telefon satışları önemli bir ölçüde daralacak.

Akıllı Telefon Satışları Ne Kadar Daralacak?

IDC tarafından oluşturulan yeni bir araştırma raporuna göre 2020 yılında küresel ölçekte yapılacak akıllı telefon sevkiyatları, önceki yıl ile kıyaslandığında yüzde 11,9 oranında düşecek ve yaklaşık 1,2 milyar birim cihaz sevkiyatı gerçekleşecek.

Tabii bu düşüşün her şirket için aynı etkiyi yaratmayabileceğini, bazı markaların olumlu ivmeler yakalayabileceğini düşünebiliriz.

Bu noktada en büyük sorun yaşanan talep eksikliği olarak öne çıkıyor. Tabii bunun arkasında yeni tip koronavirüsün gündelik hayatımızda yarattığı ağır sorunları göz önüne alabiliriz. Buna karşın önümüzdeki yıldan itibaren, 5G teknolojisinin de desteği ile tekrar yukarı yönlü bir ivmenin yakalanması bekleniyor.

Peki siz bu tahmin hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon satışları tekrar eski haline dönebilecek mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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