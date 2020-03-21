Akıllı Telefon Satışları Tarihin En Büyük Düşüşünü Yaşadı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Akıllı Telefon Satışları Tarihin En Büyük Düşüşünü Yaşadı - Haber
Samsung, Huawei, Apple, Teknoloji

Akıllı Telefon Satışları Tarihin En Büyük Düşüşünü Yaşadı

Uzun bir süre hızla büyüyen akıllı telefon satışları tarihin en büyük düşüşüne tanıklık etmeye başladı.

21.03.2020 23:34 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:34
Akıllı Telefon Satışları Tarihin En Büyük Düşüşünü Yaşadı

Uzun bir süre hızla büyüyen akıllı telefon satışları tarihin en büyük düşüşüne tanıklık etmeye başladı.

Apple, Huawei ve Samsung gibi şirketlerin at koşturduğu akıllı telefon dünyası büyük bir kriz ile karşı karşıya. Yüz milyonlarca akıllı telefon satışından bahsettiğimiz bu piyasada, şimdilerde adeta in cin top oynuyor.

Akıllı telefon satışları dibi gördü

Nerdeyse hiçbir sektörün iyi zamanlar geçirmediği bugünlerde, akıllı telefon piyasası çok daha olumsuz etkileniyor. Özellikle de dünya genelinde yayılan hastalık bunda çok büyük etkiye sahip.

Akıllı telefonların neredeyse her yıl değişen farklı modelleri artık geride kaldı. Bunun yerine şirketler mevcut stoklarını bitirme telaşında. Ayrıca yeni üretim de neredeyse hiç yapılmıyor. Strategy Analytics Direktörü Linda Sui, akıllı telefon pazarının Şubat 2020'de, Şubat 2019'a göre yıllık olarak %38'lik bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Ayrıca Şubat 2020'de 61 milyon adet daha az satış yapıldığını söyledi.

Strategy Analytics Müdürü Neil Mawston, "Dünya genelindeki akıllı telefon pazarı tarihinin en büyük düşüşü Şubat 2020'de yaşandı. Çin'de ve Asya genelinde akıllı telefon arz ve talebi düştü, dünyanın geri kalanında da yavaşladı. Bu, akıllı telefon endüstrisinin unutmak isteyeceği bir dönem" sözlerine yer verdi. Sizce akıllı telefonlar için 2020 nasıl bir yıl olacak? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece yarısı videolu koronavirüs çağrısı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece yarısı videolu koronavirüs çağrısı
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak Haber
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı Haber
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
Günün en çok konuşulan videosu hakkında İsmailağa Vakfı açıklama yaptı Haber
Günün en çok konuşulan videosu hakkında İsmailağa Vakfı açıklama yaptı
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin nasıl defnedileceği belli oldu Haber
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin nasıl defnedileceği belli oldu
Salgın korkusu bunu da yaptırdı! Öksüren yolcuyu döverek indirdiler Haber
Salgın korkusu bunu da yaptırdı! Öksüren yolcuyu döverek indirdiler
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı
Yetkililerin uyarılarını dikkate almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti
Yetkililerin uyarılarını dikkate almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti
Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı
Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı
Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti
Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda gerçekleştirilecek
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda...
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti
Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası
Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası
Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor
Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ali Babacan Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mehmet Akif Ersoy
Magazin Yalın Hande Soral Serra Yılmaz Seren Serengil
Spor Falcao Fatih Terim Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Mart Wuhan Kocaeli Futbolcu
Şu an buradasınız: Akıllı Telefon Satışları Tarihin En Büyük Düşüşünü Yaşadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 00:43:41. #1.15#
title