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Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji

Akıllı Telefon Satışları Son 10 Yılın En Düşük Seviyesinde

Yeni araştırmalar akıllı telefon satışlarının Koronavirüsün etkisiyle son 10 yılın en düşük seviyesine düşeceğini gösteriyor.

02.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:50
Akıllı Telefon Satışları Son 10 Yılın En Düşük Seviyesinde

Yeni araştırmalar akıllı telefon satışlarının Koronavirüsün etkisiyle son 10 yılın en düşük seviyesine düşeceğini gösteriyor. Krizin; ekonomik faaliyeti, tedarik zincirini ve tüketici talebini etkilediğinden dolayı piyasanın yüzde 13'ünü yavaşlatacağı tahmin ediliyor.

Son zamanlarda Çin'de iyileşme belirtileri kaydedildi ancak gözlemciler, satış oranlarına ve üretim seviyelerine geri dönüşün, diğer pazarlardaki ve üretim merkezlerindeki sorunlarla dengeleneceğini aktarıyor. 2020'de 2019'a kıyasla yaklaşık bir milyar daha az cihaz satılacak ve toplam rakam 1.57 milyara ulaşacak.

CCS Insight'taki analist başkan yardımcısı Marina Koytcheva, "Çin'den gelen veriler, kilitlenmelerin ve tüketici belirsizliğinin telefonlara olan talep üzerindeki etkisini gösteriyor." diyor. Ayrıca analistler satışlar üzerindeki en büyük zararlı etkinin zayıf talepten gelmesini bekliyor.

5G Teknolojisi Pazarı Kurtarabilir

Tüm bunlara rağmen 5G'nin yayılmasının 2021'den itibaren önemli bir yükseliş göstereceği düşünülmekte. Satışların 2021'de yüzde 12 artması ve satışların 2 milyarı aşmasının mümkün olacağı dile getirildi. 5G telefonların satışı 210 milyon adede ulaşacak ve 2024 yılına kadar tüm cihazların yüzde 58'ini oluşturacak.

Kaynak: Tamindir

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