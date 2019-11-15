Akıllı telefon satışları: Samsung zirvede, iPhone'nun pazar payı azaldı
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Akıllı telefon satışları: Samsung zirvede, iPhone'nun pazar payı azaldı

Küresel bazda 2019'un ilk yarısında 30 milyon daha az akıllı telefon satılırken, Samsung halen yüzde 22,5’lik pazar payı ile birinciliğini sürdürdü.

15.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 15.11.2019 16:16
Akıllı telefon satışları: Samsung zirvede, iPhone'nun pazar payı azaldı

Küresel bazda 2019'un ilk yarısında 30 milyon daha az akıllı telefon satılırken, Samsung halen yüzde 22,5'lik pazar payı ile birinciliğini sürdürdü.


Uluslararası veri şirketi IDC tarafından yayınlanan araştırma verilerine göre, bu yılın ocak-haziran döneminde küresel pazarda 644 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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